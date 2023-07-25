بدانة البريطانيين تفرض تعديلاً على إشارة المشاة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبقى إشارة «الرجل الأخضر» الخاصة بالمشاة على إشارات المرور في بريطانيا مضاءة لثانية إضافية على الأقل، لأن البريطانيين أصبحوا غير قادرين على عبور الطريق بسرعة نتيجة الوزن الثقيل لأجسامهم.

وكشفت إرشادات جديدة لإدارة النقل البريطانية حسب موقع «24 الإلكتروني» أن المشاة الذين يعانون من السمنة المفرطة وزيادة الوزن سيحصلون على 20 في المئة من الوقت الإضافي للمشي عبر الطرق بكل أريحية.

ويمتلك المشاة حالياً 6.1 ثوان لعبور كلا المسارين في الطريق، بمتوسط سرعة 1.2 متر في الثانية، لكن وجود عدد متزايد من البريطانيين الذين يعانون من زيادة الوزن تعني أن المزيد من الناس غير مؤهلين لعبور الطريق قبل أن يتلاشى الرجل الأخضر، مما يعرضهم لوقوع حوادث خطيرة عند التقاطعات في جميع أنحاء البلاد.

وستعمل المقاييس الجديدة على زيادة مدة بقاء الضوء الأخضر المخصص للمشاة إلى 7.3 ثوان - بمتوسط سرعة متر واحد في الثانية.