انقطاع الكهرباء في مصر.. وتحذير من أخطر 10 دقائق

المصدر: وكالات

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أثارت عودة انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق في مصر، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنها تأتي في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

واشتكى مواطنون، من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، بصورة لم تشهدها البلاد منذ سنوات، حيث تجاوزت ساعات فصل التيار في بعض المناطق والقرى أكثر من 6 ساعات متواصلة، بحسب تقارير إعلامية .

من جانبها، أعلنت الشركة القابضة للكهرباء في مصر أنها ستوحد نظام تخفيف الأحمال بداية من مساء أمس "السبت"، على أن يتم فصل التيار الكهربائي في نطاق "قبل رأس الساعة بـ10 دقائق إلى ما بعدها بـ10 دقائق"، مشيرة إلى أن وقت التخفيف يستمر لمدة ساعة من وقت الفصل.

وحذرت الشركة، في بيان لها، المواطنين من عدم استخدام المصاعد خلال تلك المدة المحددة، حفاظاً على سلامتهم.



وأشارت الوزراة إلى أن ترشيد استهلاك الكهرباء هو الحل الأمثل لخفض الضغط على شبكة الغاز حتى عودتها بشكل قوى، وإنهاء أزمة الانقطاعات المتتالية الناتجة عن تخفيف الأحمال.

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أكد أنه من المتوقع انتهاء أزمة تخفيف الاحمال على الشبكة من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين نتيجة نقص الوقود ، منتصف الأسبوع الجاري لتعود معها الشبكة القومية للكهرباء لطبيعتها، بحسب اليوم السابع.



و أضاف أن أزمة الانقطاعات التى تشهدها البلاد حالياً ناتجة عن نقص الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، كاشفاً أن الشبكة القومية للكهرباء قادرة على توليد حتى 48 الف ميجا وات فى حين أن استهلاك المواطنين لا يتعدى الـ 36 ألف ميجا وات.



وأكد أنه لا يوجد أى مشاكل في الشبكة الكهربائية خاصة و أن شبكة نقل الكهرباء فى مصر تعتبر حالياً من اقوى الشبكات بالعالم ، مضيفا أن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في مصر بسبب قوة شبكة الكهرباء و التطوير الذي تم بالشبكة.

