إنجلترا .. أنثى إنسان الغاب تعرض صغيرها للزائرين بحديقة حيوان بلاكبول

المصدر: د.ب.أ

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شهدت حديقة حيوان بلاكبول في إنجلترا، قيام أنثى من حيوان إنسان الغاب، بكل سعادة وفخر، بعرض صغيرها الخاص جداً، الذي من الممكن أن تكون ولادته هي بداية لظهور جيل جديد من هذا النوع من الحيوانات المهددة بالانقراض.

وأفادت وكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية، اليوم الاحد، بأن الرضيع الذي يبلغ من العمر خمسة أسابيع، والذي لم يُكشف عن اسمه بعد، هو أول طفل لإنسان الغاب يولد في حديقة حيوان بلاكبول منذ أكثر من 20 عاماً، حيث أدى ميلاده إلى تعزيز جهود الحفاظ على هذا الحيوان.

وكانت الأم جينجا 13 عاماً أدخلت البهجة في قلوب زائري حديقة الحيوان السياحية في لانكشاير، أمس السبت، من خلال حمل رضيعها نحو النوافذ المخصصة للزائرين من أجل المشاهدة، وذراعيها ممدودتان ورأسها منحني.

وكان الرضيع يبتسم من خلال النوافذ، بينما كان الزائرون يهمسون بسعادة وحماس فرحا به، ويلتقطون له الصور على هواتفهم المحمولة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يظل الرضيع مع أمه حتى يبلغ من العمر سبعة أعوام، حيث سيتمكن حينئذ من تطوير المهارات المطلوبة لكي يصير مستقلاً بذاته.