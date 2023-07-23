5 قتلى واحتراق 26 منزلاً .. إعداد وجبة طعام يتحول إلى كارثة

المصدر: أ ف ب

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قضى خمسة أطفال دون سن العاشرة في حريق اندلع ليل الجمعة السبت في منطقة بوكافو بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية.

بدأ الحريق من موقد كانت الأم تعد فيه الطعام.

وصرح رئيس بلدية باغيرا في بوكافو بمقاطعة جنوب كيفو باسيونس بنغهيا لوكالة فرانس برس أن الحصيلة "خمسة قتلى وجريحان واحتراق 26 منزلا على الأقل".

وأوضح المسؤول أن القتلى الخمسة أطفال "دون العاشرة" بينهم أربعة من الأسرة التي اندلعت النيران في منزلها أثناء نوم الأطفال.

من جانبه، قال الناشط المدني المحلي ديفيد شيكورو لوكالة فرانس برس إن الحرائق تزايدت في بوكافو منذ بداية العام، لا سيما في أحياء الطبقة العاملة حيث تتلاصق المنازل المصنوعة من الألواح الخشبية والصفائح المعدنية.

من بين أسباب الحرائق "سوء إدارة المنتجات القابلة للاشتعال، وسوء تركيب الألواح الشمسية في المنازل أو حتى الربط الاحتيالي بشبكة الكهرباء الوطنية"، كما أوضح لفرانس برس مدير الحماية المدنية في مقاطعة جنوب كيفو أدولف بانديك.