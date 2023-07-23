أسماك قرش «تتعاطى» مؤثرات عقلية

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توصل بعض العلماء إلى نظرية تقول إن «تعاطي الأسماك للمخدرات وحبوب الهلوسة»، وغيرهما من المؤثرات العقلية، التي يلقيها المهربون في المياه، قد يكون السبب وراء هجمات أسماك القرش على البشر في الآونة الأخيرة، والسلوك العنيف الذي تظهره هذه الأسماك.

وتستعد قناة «ديسكفري» لعرض وثائقي بعنوان «كوكايين شاركس» (قرش الكوكايين)، الذي يفحص بالفعل ما إذا كانت الأسماك المفترسة في المحيط تتغذى على المواد المخدرة والحبوب العائمة التي يلقيها المهربون. وقالت المهندسة البيئية في فلوريدا، تريسي فنارا: «كل شيء نستخدمه ونصنعه، وكل شيء نضعه في أجسامنا، ينتهي به المطاف في مجاري مياه الصرف الصحي والمسطحات المائية الطبيعية».

وأضافت: «إذا كان الكوكايين مصدراً ثابتاً للتلوث، فمن المعقول جداً أن تتأثر (أسماك القرش) بهذه المادة الكيميائية».

وتعد فلوريدا نقطة لكميات كبيرة من المخدرات التي تشق طريقها إلى الولايات المتحدة، وغالباً ما تُفقد حزم الكوكايين في البحر، أو تُلقى في البحر من قبل التجار الذين تلاحقهم السلطات.