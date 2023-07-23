نجم غامض محترق بوجهين

المصدر: دبي - البيان

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اكتشف علماء الفلك نجماً غريباً ذا وجهين، يتكون من الهيدروجين من جانب، والهيليوم من الجانب الآخر. وهذه هي المرة الأولى التي يكتشف فيها علماء الفلك نجماً وحيداً يبدو أنه طور تلقائياً وجهين متباينين، وفق «مترو».

وأُطلق على القزم الأبيض المكتشف حديثاً اسم يانوس (أو جانوس)، نسبة إلى إله البوابات والمداخل والانتقالات والطرق والممرات والمخارج في الميثولوجيا الرومانية، وهذا الإله له وجهان، وجه ينظر للمستقبل ووجه ينظر للماضي.

ويقع يانوس على بعد أكثر من 1000 سنة ضوئية في كوكبة الدجاجة.