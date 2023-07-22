توقيف زوجة سائح تشيكي للاشتباه بتورطها في وفاته بتونس

المصدر: د ب ا

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أوقفت السلطات الأمنية في تونس سائحة تشيكية، للاشتباه بتورطها في وفاة زوجها أثناء عطلتها السياحية في نزل بولاية المنستير جنوب شرق العاصمة التونسية.

وقال المتحدث باسم محاكم ولايتي المنستير والمهدية فريد جحا، لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ)، اليوم السبت، إن زوجة السائح أبلغت إدارة النزل بوفاته في غرفته يوم الاربعاء الماضي.

وتابع المسؤول "أبلغ النزل النيابة العامة، وتعاملنا في البداية مع الحادثة كوفاة طبيعية، لكن نتائج التشريح الطبي بينت وجود أثار خنق برقبة السائح".

وأوضح المتحدث القضائي "هناك جملة من الأدلة تشير إلى وجود شبهة إجرامية، وقررنا الاحتفاظ بزوجته للتحقيق في ملابسات الوفاة إلى حين صدور التقرير النهائي للطب الشرعي".

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن السائح المتوفي في عقده السادس من العمر في حين زوجته في عقدها الخامس.

وتعد ولاية المنستير، من بين الوجهات السياحية الجاذبة للسياح كبار السن والمتقاعدين من شرق أوروبا وألمانيا على وجه التحديد.