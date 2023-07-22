السعودية.. انفجار داخل مطعم بالأحساء

المصدر: البيان

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اندلع حريق في مطعم بالأحساء، بالمملكة العربية السعودية بسبب انفجار خزان الغاز في المطعم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اندلاع النيران في المطعم الذي يقع في الدور الأول من عمارة سكنية، مما تسبب في إثارة الخوف والهلع بين السكان نظرًا لشدة الانفجار.

وقامت فرق الدفاع المدني بالأحساء بالتعامل مع الحادث، ونتج عنه تضرر مركبة وإصابة شخصين.

وتم نقل المصابين بواسطة الجهات المختصة لتلقي العلاج اللازم.

ونشر الدفاع المدني بالسعودية عبر تويتر: الدفاع المدني بالأحساء يباشر حادث وميض لحظي في مطعم، نتج عنه تضرر مركبة وإصابة شخصين، تم نقلهما بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

#شاهد_الآن #الدفاع_المدني بـ #الاحساء يباشر حادث وميض لحظي في مطعم، نتج عنه تضرر مركبة وإصابة شخصين، تم نقلهما بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/HjSQ0g9eFt — شاهد الآن (@shahdnow) July 22, 2023