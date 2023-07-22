تطوير محرك كهربائي فائق الكفاءة

المصدر: دبي - البيان

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بعد التطوير الناجح للمحركات الكهربائية الصناعية ذات الكفاءة الفائقة (IE4)، للمرة الأولى في كوريا، أنشأ مركز أبحاث الآلات الكهربائية والقيادة التابع لمعهد أبحاث التكنولوجيا الكهربائية الكوري «منصة مفتوحة» تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من استخدام التقنيات ذات الصلة.

يتمثل هذا الإنجاز في تطوير تقنية المصدر الأساسي لزيادة قدرة المحركات بإجمالي 15 كيلو وات أو أقل، وهو ما يمثل %80 من المحركات الصناعية المحلية، وتزيد هذه الفئة من المحركات بنسبة 2-1 نقطة مئوية في الكفاءة عن محركات فئة IE3 التي تسبقها، وتعمل على تقليل فقد الطاقة بنسبة %20.