مختبر محمول لصناعة القلوب الاصطناعية

المصدر: دبي - البيان

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طوّر العلماء الروس مختبراً محمولاً يتخصص في صناعة القلوب الاصطناعية، حسب ما أفادت الخدمة الصحافية في المعهد القومي للميكانيكيات والبصريات الدقيقة في بطرسبورغ.

وقد أنشأ علماء المعهد بالتعاون مع زملائهم في جامعة سيبيريا الفيدرالية وشركة «برولاب» الإنتاجية العلمية مختبراً مصغراً لمراقبة أنظمة الخلايا والبكتيريا. ويقوم المختبر بزراعة البيئات الخلوية وحتى تصنيع القلب الاصطناعي.

وأشارت الخدمة الصحافية إلى أن المختبر المصغر القابل للتجميع والتفكيك سيكون له شكل مكعب مع أضلاع بطول 3 أمتار.