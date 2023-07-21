اليونان تستعد لأكثر الأيام حرارة منذ 50 عاماً

المصدر: أ ف ب

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أعلن أحد خبراء الأرصاد الجوية على القناة الرسمية في اليونان الجمعة أنّ عطلة نهاية هذا الأسبوع "ربما تكون الأكثر سخونة على مدى الخمسين عامًا الماضية" خلال شهر يوليو، في حين تشهد البلاد موجة حر يتوقع أن تستمر الأسبوع المقبل.

وسجّلت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية ظهر الجمعة، حرارة بلغت 41 درجة مئوية في أتيكا في منطقة أثينا، و44 درجة مئوية في تيساليا في وسط البلاد.

وفي جزيرة إيبويا توفي رجل يبلغ 46 عامًا الجمعة بعد نقله إلى المستشفى إذ بلغت "حرارة جسمه 40 درجة مئوية".

وأشار بيان صادر عن مستشفى شاكيلدا إلى أن "السبب المحتمل للوفاة هو توقف القلب والجهاز التنفسي بعد التعرض لدرجات حرارة عالية جدًا".

ويتوقع أن تزداد الحرارة ارتفاعاً الأحد لتلامس 44 درجة مئوية في أثينا و45 درجة مئوية في تيساليا.

وأكد عالم الأرصاد في القناة التلفزيونية العامة "إي أر تي" بنايوتيس يانوبولوس أنّ "من المرجح أن تسجل عطلة نهاية الأسبوع هذه أعلى درجات الحرارة خلال شهر يوليو خلال الخمسين عامًا الماضية".

وقال "ستبلغ درجات الحرارة في أثينا أكثر من 40 درجة مئوية لمدة 6 إلى 7 أيام، حتى نهاية يوليو"، وهي فترة طويلة بشكل استثنائي حتى بالنسبة لعاصمة أوروبية معتادة على حرارة الصيف.

وكذلك وصف عالم الأرصاد في قناة ميغا التلفزيونية الخاصة يانيس كاليانوس موجة الحر هذه بأنها "مديدة وقوية".

وأضاف "بحسب آخر التوقعات فإن موجة الحر قد تستمر حتى الخميس والجمعة المقبلين في 27 و28 يوليو".

وحذر الخبير من أنّ رياحاً شمالية تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة من المرجح أن تؤدي يومي الأحد والاثنين إلى اندلاع حرائق.

في مواجهة موجة الحر الشديد، ستبقى كلّ المواقع الأثرية في اليونان، وبينها الأكروبوليس في أثينا مغلقة في ساعات ذروة الحرّ حتى الأحد، وفق وزارة الثقافة.

ودعت وزارة العمل الشركات إلى تعزيز العمل عن بعد بينما أوصت وزارة الصحة بتجنب التنقل غير الضروري خلال النهار.

حرائق الغابات متواصلة

وقال وزير الحماية المدنية فاسيليس كيكيلياس عبر "إي أر تي"، "أمامنا ثلاثة أيام صعبة. يجب أن نكون يقظين!".

وفي العاصمة اليونانية، سجّلت درجة حرارة قياسية بلغت 44,8 درجة مئوية في يونيو 2007، وفقًا للمرصد الوطني. وسجّلت اليونان المستوى القياسي المطلق في يوليو 1977 عندما بلغت الحرارة 48 درجة مئوية في إلفسينا، بالقرب من أثينا.

وفي شأن عشرات حرائق الغابات المندلعة منذ مطلع الأسبوع خصوصاً بالقرب من أثينا، أكدت فرق الإطفاء أن الأوضاع تشهد تحسناً، إلا أنها ما زالت تكافح للسيطرة على "79 حريقاً في أنحاء البلاد".

وقال المتحدث باسم هذه الفرق فاسيليوس فاتراكويانيس خلال مؤتمر صحافي مساء الجمعة إنه "يوم صعب آخر مع 52 حريقًا جديدًا في أنحاء البلاد". وأضاف أنّ "البلاد ستبقى في حالة تأهب قصوى خلال نهاية هذا الاسبوع".

وأرسلت دول أوروبية عدة وكذلك الأردن وإسرائيل عناصر إطفاء وطائرات ومروحيات في الأيام الأخيرة لمساعدة اليونان على مكافحة النيران، وفقًا لجهاز الحماية المدنية.

وأعلنت تركيا المجاورة الجمعة إرسال قاذفتين للمياه ومروحية.