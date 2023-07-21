إيطاليا تضبط شحنة كوكايين ثمنها 946 مليون دولار

المصدر: د ب ا

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عثرت الشرطة الإيطالية على أكثر من 3ر5 أطنان من مخدر الكوكايين خلال عملية في البحر المتوسط.

وتقدر القيمة السوقية للشحنة بالكامل بحوالي 850 مليون يورو (946 مليون دولار)، وورد أنها أكبر شحنة كوكايين يجري مصادرتها على الإطلاق في الأراضي الإيطالية.

وأعلنت الشرطة المالية الإيطالية، يوم الخميس، أنه تم اعتقال خمسة أشخاص خلال عملية واسعة النطاق قبالة الساحل الجنوبي الغربي لصقلية. يشار إلى أن الشرطة المالية الإيطالية هي فرع من الشرطة يحقق في الجرائم المالية والتهريب.

وقال المحققون إنهم وجهوا بهذه العملية صفعة ضد تهريب المخدرات الدولية.

ورصدت الطلعات الجوية الاستطلاعية لقوة المهام أن قارب صيد يقترب من سفينة تجارية كانت بالفعل تحت المراقبة لعدة أيام. وقال بيان للشرطة إن قارب الصيد أبحر من ساحل كالابريا.

وفي وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء، رصد المحققون العديد من الطرود يجري نقلها إلى سطح السفينة التجارية وإلقاءها في الماء مع اقتراب قارب الصيد. ثم قام طاقم القارب الأصغر بانتشال تلك الطرود من المياه.

ويجري اكتشاف محاولات تهريب المخدرات بانتظام في البحر المتوسط. وخلال الأشهر الأخيرة، ضبطت الشرطة المالية الإيطالية عدة عمليات تهريب لأطنان من المخدرات.