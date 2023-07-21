درجات حرارة عالية .. الأرصاد المصرية تحذر مواطنيها

المصدر: وكالات

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأعلنت الأرصاد الجوية، في خبر صادم، استمرار موجة الحر على كافة الأنحاء، لتسجل 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى و45 درجة على محافظات جنوب البلاد.

وبشأن حالة الطقس الجمعة، تتواصل سيطرة الأجواء شديدة الحرارة بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يتعاظم تأثيره في شهري يوليو وأغسطس، ويتسبب في رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء، ما يساعد على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وحذرت الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، منعا للإصابة بالحروق، حيث نصحت بشرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون، وقبعات لحماية الرأس من أشعة الشمس.

وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية الموجة شديدة الحرارة وتغير حالة الطقس في كافة أنحاء العالم إلى التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

وبشأن حالة الطقس الجمعة، من المتوقع تكوّن الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من القاهرة وإليها، ومدن القناة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ونصحت الأرصاد الجوية سائقي السيارات بتوخي الحذر عند القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة، وتهدئة السرعة على الطرق السريعة حرصا على سلامة الركاب والمارة.

ومن المتوقع تسجيل نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فيما استبعدت الأرصاد الجوية انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد على كافة المحافظات، متوقعة أن تستمر الأجواء الرطبة شديدة الحرارة خلال الأسبوع المقبل.