أضخم جبل جليدي في العالم مهدد بالانهيار

المصدر: دبي - البيان

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أعلن المكتب الإعلامي لمعهد بحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي في موسكو أن أضخم جبل جليدي على سطح الأرض تعادل مساحته ضعف مساحة مدينة بطرسبورغ، بدأ يتحرك، وفق «نوفوستي». ويشير المكتب إلى أن الجبل العملاق جنح منذ 30 عاماً، وبدأ الآن يتحرك بسرعة 150 كيلومتراً في الشهر.

وجاء في البيان: «يراقب الخبراء في مركز المعلومات التابع للمعهد حركة الجبل الجليدي، الذي كانت القاعدة العلمية السوفيتية «دروجنايا 1» موجودة عليه سابقاً، ولكن مع بداية الشتاء في أنتاركتيكا، بدأ، بعد أكثر من 30 عاماً على انفصاله عن جليد القطب الجنوبي، يتحرك بسرعة تزيد على 150 كيلومتراً في الشهر».