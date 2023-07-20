بتهمة الاحتيال .. الشيف التركي بوراك يقاضي والده

المصدر: وكالات

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أقام الشيف بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، دعوى قضائية بحق والده بتهمة الاحتيال.

وبدأت الأزمة بين بوراك ووالده بعد زلزال كهرمان مرعش المدمر، حيث قدم بوراك مساعدات قدر المستطاع للمناطق المتضررة من الزلزال، غير أنه واجه عقبات من والده خلال تلك الفترة.

وذكرت صحيفة يني شفق أن بوراك لجأ إلى القضاء بعد علمه ببيع والده فرع مطعمه الناجح في إسطنبول بطريقة غير مشروعة لرجل أعمال يحمل الجنسية الأجنبية.

ومن المنتظر أن يتم عقد أولى جلسات المحاكمة بشهر سبتمبر القادم في عدلية شاغليان.

وأعرب الشيف عن خيبة أمل كبيرة تجاه والده الذي كان يعتبره قدوة في حياته، وطالب المحال التجارية التي تستخدم اسمه وصورته بإزالة اللافتات.

وخلال حسابه بتطبيق إنستغرام نشر بوراك عدة منشورات يؤكد خلالها أن الفرع الوحيد لمطعمه الشهير في إسطنبول يقع بمنطقة وادي إسطنبول قائلًا: “أرجو ألا تنخدعوا باللصوص الذين يستغلون اسمي وصورتي”.