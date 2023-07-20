زخات شهب البرشاويات تبلغ ذروتها في أغسطس

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت سماء الأرض بداية زخات شهب البرشاويات التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة في سماء صافية بعيداً عن التلوث الضوئي، على مدار الأسابيع الستة المقبلة، وفق «مترو».

وتحدث زخات شهب البرشاويات السنوية كل عام بين 17 يوليو و24 أغسطس، وتعد أحد أبرز أحداث السنة الفلكية. وفي حين أنه عادة ما تبلغ هذه الزخات ذروتها في أغسطس، ستكون ذروة زخات الشهب في 13 أغسطس هذا العام. وتنشأ «زخات شهب البرشاويات» سنوياً عند مرور الأرض عبر مسار الحطام الذي خلفه المذنب خلال دورته حول الشمس مرة كل 133 سنة. ويعد أفضل وقت لمشاهدة الزخات هو بعد منتصف الليل.