تجري عملية زراعة قلب وتتخلى عن كبدها السليم

المصدر: البيان

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نشرت دراسة في مجلة زراعة القلب والرئة حالة نادرة لمواطنة أمريكية في عقدها الرابع تم فيها استبدال قلب وكبد مريض بقلب وكبد من متبرع.

واستوفت أدريانا رودريغيز، المقيمة في ولاية واشنطن البالغة من العمر 31 عاما، جميع متطلبات عملية زرع للقلب، وكان كبدها ينبض بالحياة وعلى ما يرام. ومع ذلك، فقد استبدله الجراحون في سابقة تاريخية وفق روسيا اليوم.

واتخذ فريق الباحثين الطبيين من كلية الطب بجامعة واشنطن في الولايات المتحدة هذا القرار التاريخي بناء على احتمال شبه مؤكد بأن نظامها المناعي سيدمر أي نسيج غريب عليه.

وأوضح اختصاصي أمراض القلب شين لين: "لقد استوفت جميع معايير الزرع، لكن أجسامها المضادة (لمستضدات المتبرعين بالأعضاء) كانت أعلى ما رأيناه على الإطلاق. العثور على تطابق مناعي لقلبها وحده سيكون مثل محاولة الفوز باليانصيب. في الأساس كانت بحاجة إلى متبرع يكون توأمها المناعي".

وخلصوا إلى أن فرصتها الوحيدة هي زراعة الكبد فيما يُعرف باسم زراعة القلب بعد الكبد (HALT).

ونظراً لأن كبدها كان يعمل بشكل مثالي، فقد انتقل إلى المستلم الثاني كإجراء HALT دومينو (HALT-D).

وفي عام 2021، قدم فريق بقيادة جراح القلب والأوعية الدموية ريتشارد دالي تقريرا عن النتائج الإيجابية الطويلة المدى لـ HALT في المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والكبد في المرحلة النهائية، مقارنة بعمليات زرع القلب وحده. وليس من الواضح لماذا قد يقلل الكبد المتبرع به من فرص رفض القلب، فالكبد عضو قوي التحمل، وقادر على تحمل هجوم الأجسام المضادة بشكل أفضل من معظم الأنسجة المستوردة. ربما يقسم سطحه الواسع قوى دفاع الجسم، ما يمنح الأعضاء المزروعة الأخرى فرصة للاستقرار فيها.

وقال جراح القلب جاي بال: "أقنعنا إيمان الدكتور لين الراسخ بأن HALT-D سيكون ناجحا. في نهاية المطاف، أدريانا على قيد الحياة وبصحة جيدة بسبب قناعته".

وبدأ بحث رودريغيز عن قلب جديد بعد أسابيع فقط من ولادتها لطفلها الثالث أواخر العام الماضي. وبتأثير هرمونات الحمل على نظام الشريان التاجي لديها، تمزق أحد شرايين قلبها، ما أدى إلى فشل ذريع.

وقال بال: "لقد حاولنا إخراجها من الدعم بمرور الوقت لمعرفة ما إذا كان قلبها يتعافى، واستمرت في الفشل".

وعند وضعها على آلة تعمل بالأكسجين وتضخ الدم حول جسدها، انتظرت رودريغيز قلبا يتكون من أنسجة اقتربت من مطابقة قلبها. وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على ولادتها، إلا أن جهازها المناعي ظل شديد الحساسية للحياة الجديدة التي عاشتها بداخلها، ما قلص فرصها في العثور على متبرع متوافق إلى الصفر تقريبا.

استنادا إلى النتائج التي تم الإبلاغ عنها من قبل دالي، اعتقد لين أن HALT تستحق المحاولة.

وفي 14 يناير 2023، تلقت رودريغيز الأخبار التي كانت في أمس الحاجة إليها. أصبح القلب المناسب والكبد متاحين.

واستغرق الأمر ما يزيد قليلا عن شهرين حتى يستقر جهاز المناعة لدى رودريغيز بعد الجراحة، حيث تشير تقييمات أجسامها المضادة إلى أن الكبد لعب دورا رئيسيا في ترويض استجابتها المناعية.

وما يخبئه المستقبل للمريض، أو الإجراء، ليس واضحا. هناك نقص في الأعضاء المتوافقة، مما يدفع الباحثين إلى إيجاد طرق أفضل لتزويد الأنسجة التي تقل احتمالية رفضها. وفي غضون ذلك، يمكن أن يكون HALT-D خيارا في الحالات التي تكون فيها توقعات المستلم قاتمة.

وبعد ستة أشهر من الجراحة، لم يكن لدى رودريغيز سوى التقدير للطريق الذي سلكه جراحوها.

نشرت دراسة الحالة هذه في مجلة زراعة القلب والرئة.