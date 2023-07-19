دليل محتمل على أول نجوم الكون

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة ناسا ثلاثة أجسام ساطعة «بحجم وحشي» يشتبه علماء الفلك في أنها يمكن أن تكون نجوماً مظلمة، أول النجوم الموجودة في الكون على الإطلاق، وفق «إندبندنت». وحتى الآن، كانت «النجوم المظلمة» موجودة نظرياً. ويصل سطوعها إلى 10 مليارات مرة سطوع شمسنا، ويعتقد أنها كانت موجودة في وقت مبكر من الكون قبل أن تتشكل أنواع النجوم التي نراها اليوم.

وإذا تأكدت النتائج المنشورة في مجلة PNAS، فقد تكشف عن رؤى جديدة حول نوع المادة التي لا تزال واحدة من أكثر الألغاز تعقيداً إذ لم يتم حلها في الفيزياء بأكملها.