"عمود المعرفة".. سر طوابير الانتظار الطويلة أمام مكتبة بلدية براغ

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

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إذا كنت من محبي السفر والقراءة في آن، وتستهويك المكتبات التي تقدم الكتب بطريقة غريبة وفريدة، ستكون مكتبة بلدية براغ من وجهاتك المفضلة.



تقع المكتبة في وسط مدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك وتعتبر منطقة جذب سياحي، يتوافد إليها العديد من السياح، وبالرغم من تواجدها منذ عام 1998، إلا انها كانت مخفية عن أعين المارة والسياح نوعا ما.

حتى نُشر للمكتبة فيديو على منصة تيك توك ولاقى انتشارا كبيراً، لوجود عمود المعرفة والذي يطلق عليه أيضا " Idiom" وشهدت المكتبة طوابير لعشرات الأشخاص خارج أبوابها، بعد انتشار المقطع، ليلقوا نظرة خاطفة على العمود.

وعمود المعرفة هو هيكل دائري يتكون من 8000 كتاب ، تم إنشاءه من قبل الفنان السلوفاكي ماتوج كرين، وكشف النقاب عنه في مكتبة بلدية براغ في عام 1998، وتعطي المرايا الموجودة داخل العمود انطباعًا بأنه لا نهاية للعمود عند رؤيته من الداخل.

واكتسبت مقاطع الفيديو التي تعرض الهيكل ملايين المشاهدات على المنصة، ولم تشهد مكتبة البلدية مثل هذا الاهتمام منذ أن تم تركيب القطعة الفنية لأول مرة منذ 25 عاما.



وقالت المتحدثة باسم مكتبة البلدية لينكا هانزليكوفا: "نعزو شهرة العمود هذا إلى قوة وسائل التواصل الاجتماعي حيث يعد " Idiom" رمزًا، وهو من بين العديد من الأماكن التي يجب مشاهدتها في براغ".

وبسبب امتلاء ردهة المكتبة قام أمناء المكتبة بتطويق المنطقة لأولئك الذين يريدون رؤية العمود الكتاب و وفروا لهم مدخلاً منفصلاً.

وتعد مكتبة بلدية براغ واحدة من أكبر المكتبات في أوروبا، وتهدف إلى تقديم مختلف أنواع الفنون التشكيلة، التي تعود إلى الفترة الواقعة ما بين القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين، وخاصة الحديثة منها؛ وتضم الكثير من الكتب والوثائق والمخطوطات والخرائط.

بالإضافة إلى الآلات الموسيقية في بعض الأقسام الخاصة بها، حيث تُتيح الفرصة للزوار للعزف عليه. علاوة على أنها تضم مسرحا للعروض الفنية، وورشات تعليمية متنوعة. ومنطقة مخصصة للأطفال.