ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى "حدائق القبة" إلى 13 شخصاً

المصدر: البيان

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ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى في العاصمة المصرية إلى 13 شخصاً بحسب صحيفة الأهرام المصرية.

وانهار المبنى المكون من 5 طوابق ويقع في "حي حدائق القبة" يوم أمس الاثنين، وأدى في حصيلة أولية إلى وفاة ثمانية أشخاص، بينهم سبعة من أسرة واحدة، على ما أفاد بيان للنيابة العامة وصحيفة حكومية.

وأشارت الصحيفة الى استمرار العمل لإخراج الباقين، حيث "تمكن خمسة أفراد من الخروج من العقار قبل انهياره".

وأكدت محافظة القاهرة أن سبب انهيار العقار يعود إلى قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي، بهدم أحد الحيطان الداخلية الحاملة بغرض التوسعة، مما أثر على المبنى وأدى إلى انهياره، وفق ما أشارت المعاينة الأولية.