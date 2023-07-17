وفاة 8 اشخاص بانهيار مبنى سكني في القاهرة

المصدر: أ ف ب

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انهار مبنى سكني مكوّن من خمسة طوابق في وسط القاهرة اليوم "الاثنين" ما أسفر عن وفاة ثمانية اشخاص، بينهم سبعة من أسرة واحدة، على ما أفاد بيان للنيابة العامة وصحيفة حكومية.

وأفاد بيان للنيابة العامة نشرته على صفحتها في "فيسبوك" بأنها تلقت "إخطاراً صباح اليوم بانهيار كامل لعقار بمنطقة حدائق القبة، ووجود أربعة عشر شخصاً من قاطنيه تحت أنقاضه".

وأضافت النيابة "تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية من استخراج تسعة منهم، إحداهم سيدة مصابة، بينما الثمانية الآخرون متوفّون".

وأشارت الى استمرار العمل لإخراج الباقين، كما "تمكن خمسة أفراد من الخروج من العقار قبل انهياره".

استمعت النيابة العامة لأقوال المصابة واثنين من قاطني العقار، بحسب البيان، وقد "رجّحوا أن انهيار العقار سببه قيام أحد السكان حديثا بهدم حوائط بشقته بالطابق الأول، وأنهم قد طلبوا منه وقف هذه الأعمال حفاظا على السلامة الإنشائية للعقار، ولكنّه لم يستجب".

وتبعا لذلك "تم ضبط مالك الشقة المذكورة والمقاول القائم على أعمال هدمِ الحوائط وعامل لديه، وجار استجوابهم".

وأورد موقع صحيفة الأهرام الحكومية أن أحد سكان الشارع الكائن فيه العقار المنهار "أكد أن سبعة أشخاص ماتوا من أسرة واحدة".

وتشهد القاهرة الكثير من حوادث انهيار المباني بسبب مخالفات البناء العشوائي وعدم التزام البعض القوانين واللوائح المنظمة لعملية البناء.