إيلون ماسك عدو للنمو السكاني.. لديه 9 أبناء من 3 سيدات

المصدر: دبي - البيان

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أكد الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، ومالك منصة «تويتر» في أكثر من مناسبة أنه عدو للنمو السكاني، مشيراً إلى أن أخطر ما يمر به العالم هو «النمو السكاني».

لكن «بيزنس إنسايدر» كشفت أن إيلون ماسك يمتلك 9 أبناء من 3 سيدات، بحسب تصريحاته في أحد برامج البث الصوتي الشهيرة.

5 توائم من الإخصاب

وأنجب ماسك وزوجته الكاتبة جوستين ماسك طفلهما الأول «نيفادا ألكسندر ماسك»، في 2002 الذي توفي بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ في 10 أسابيع فقط. وبعد وفاة الطفل، تحول الزوجان إلى الإخصاب في المختبر. وأنجبت جوستين توأمان، «فيفيان وغريفين» في عام 2004، ثم ثلاثة توائم «كاي وساكسون وداميان» في عام 2006.

وفي عام 2018، ارتبط إيلون ماسك بـ«جريمس»، التي أنجبت له ابنه الذي أطلق عليه اسما من أغرب الأسماء هو «إكس آي آي آي تويلف ماسك».

واستقبل في عام 2022، قبل أن يأتي ماسك ورفيقته جريمس بمولود آخر، وكانت طفلة أطلق عليها ماسك اسم «إكس دارك سايد ريل ماسك».

وكشفت مصادر أخرى لبيزنس إنسايدر عن أن ماسك، استقبل توأما في نوفمبر من عام 2021 في هدوء ودون علم من أحد، أنجبهما من واحدة من أبرز المديرين التنفيذيين العاملين في إحدى شركاته، وهي «شيفون زيليس».

هذا التوأم المولود من المديرة التنفيذية العاملة لدى ماسك لم يتم الكشف عن اسميهما حتى الآن بحسب ما ذكر موقع «بيزنس إنسايدر».

والدته

تعمل «ماى ماسك» والدة «إيلون ماسك» في عرض الأزياء منذ أكثر من خمسة عقود، منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها، وقد ظهرت على غلاف مجلة تايم، وشاركت في العروض في أسبوع الموضة في نيويورك، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، وفى عام 2017، أصبحت «ماسك» متحدثًا باسم CoverGirl في سن 69 عاماً.

وكانت ماى ماسك متزوجة من إيرول ماسك حتى عام 1979، ووصفت علاقتها بالمسيئة، وبعد الطلاق، انتقلت ماى موسك إلى كندا مع أطفالها الثلاثة، حيث قامت بتأسيس شركة كأخصائية تغذية.

الأب

وفقاً لإيلون ماسك، حصل والده إيرول ماسك على مؤهل مهندس محترف فى جنوب إفريقيا، وفقاً لملف تعريف Rolling Stone لعام 2017، وعندما كان إيلون طفلاً، انتقل للعيش مع والده بعد طلاق والديه، وفى ذلك الوقت، كان إيرول ماسك يعمل فى البناء وتعدين الزمرد، وفقاً لرولينج ستون.

واحتل «إيرول ماسك» عناوين الصحف فى عام 2018 عندما تم الكشف عن أن لديه طفلًا من ابنة زوجته السابقة جانا بيزويدنهوت، البالغة من العمر 30 عامًا، والتى كان يعرفها منذ أن كان عمرها 4 سنوات.