كلاب الدنجو تسرح وتمرح فى «جنة» استراليا

المصدر: د.ب.أ

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هاجم قطيع من كلاب الدنجو الأسترالية إمرأة شابة في جزيرة كجاري الرملية الأسترالية صباح اليوم الاثنين، مما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة.

وقالت محطة «ايه بي سي» الإذاعية الأسترالية العامة اليوم الاثنين، نقلاً عن خدمات الطوارئ، إن الضحية كانت تركض عندما هاجمها قطيع من أربعة كلاب، ثم سقطت الضحية في البحر، ولكن تم مطاردتها من قبل اثنين من كلاب الدنجو.

وأضافت المحطة أن الكلاب قامت بعض العداءة في جذعها ورجليها، وتم نقلها بمروحية إلى خليج هيرفي في البر الرئيسي لأستراليا.

وكلاب الدنجو هي كلاب محلية أصبحت ضارية منذ آلاف السنين وتعيش بشكل رئيسي في أستراليا. وتشتهر كجاري، أكبر جزيرة رملية في العالم قبالة ساحل كوينزلاند، بوجود فصيلة الدنجو بها. ومنذ يونيو الماضي، عرفت الجزيرة رسميا باسمها الأصلي كجاري ويعني الجنة في لغة شعب بوتشولا.

وفي الآونة الأخيرة ، أصبحت هجمات كلاب الدنجو على البشر أكثر تكرارا. وفي يونيو الماضي، تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات للعض من قبل أحد الحيوانات المفترسة.

وفي وقت سابق، عض كلب من فصيلة الدنجو سائحاً فرنسياً في أردافه أثناء أخذه حمام شمسي. وفي أبريل الماضي، عض أحد الكلاب فتاة تبلغ من العمر ست سنوات في رأسها بينما كانت تلعب في المياه الضحلة.

وأشارت وزارة البيئة الأسترالية إلى وقوع 33 هجوما منذ عام 2018. وتقدر سلطات كوينزلاند أن ما بين 25 و 30 قطيعا من كلاب الدنجو، كل منها يتراوح عدد أفرادها بين ثلاثة و 12 كلبا، تعيش في الجزيرة.

يشار إلى أن كلاب الدنجو، التي لا تنبح ولكنها تعوي مثل الذئاب، تحظى بالحماية في جزيرة كجاري.