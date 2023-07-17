الأرصاد المصرية تحذر مواطنيها من موجة حرارة غير مسبوق

المصدر: وكالات

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد على نحو غير مسبوق، وسط ارتفاع نسبة الرطوبة الذي يساعد على زيادة الإحساس بالحرارة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 40 درجة مئوية، فيما تسجل المحافظات الساحلية 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتصل الحرارة على محافظات الصعيد (قنا- الأقصر- أسوان- أبوسمبل) 45 درجة مئوية نهارا.

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية تغير حالة الطقس في الصيف عن الأعوام الماضية بسبب التغيرات المناخية وامتداد المرتفعات الجوية، التي تعاظم تأثيره في شهري يونيو ويوليو، وتتسبب في رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة المسجلة تختلف عن المحسوسة، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع معدلات الرطوبة، بقيم تصل إلى درجتين مئويتين عن المعلنة في البيان اليومي للأرصاد الجوية.

ويشعر العديد من الأشخاص بوجود اختلاف بين درجات الحرارة المقاسة «المعلنة» وبين الحرارة المحسوسة فعليًا، ويرجع ذلك إلى أن درجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن في الظل على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض.

وقدم خبراء الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الطقس شديد الحرارة، منها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة ما بين 12- 4 عصرا، مع تناول المرطبات والجلوس في أماكن جيدة التهوية لتقليل ارتفاع نسب الرطوبة وارتداء غطاء للرأس أثناء التواجد في الشارع، وفقا للمصري اليوم.

وبشأن حالة الطقس اليوم الاثنين، من المتوقع تكوّن الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدي السيارات بتوخي الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعات المقررة، وتهدئة السرعة على الطرق السريعة حرصا على سلامة الركاب والمارة.

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.