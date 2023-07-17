مقتل وإصابة 9 أشخاص بحادث سير في واشنطن

المصدر: د ب ا

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قتل ستة أشخاص وأصيب ثلاثة أخرون بإصابات خطيرة إثر اصطدام سيارتين في مدينة تاكوما بولاية واشنطن، شمال غربي الولايات المتحدة، يوم الأحد، وفقا لما ذكرته شرطة الولاية.

وذكرت شبكة "كيرو 7" المحلية أن ستة أشخاص لاقوا حتفهم من بين سبعة كانوا في سيارة كيا فورتي، والشخص السابع حالته حرجة. وكانت حالة الشخصين الآخرين في السيارة الأخرى مستقرة.

وقام مسعفون من إدارة مطافئ تاكوما بنقل المصابين إلى المستشفى.

وتعتقد دورية ولاية واشنطن أن التصادم تسبب في انقلاب السيارة الكيا واشتعال النيران بها.