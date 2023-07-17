«السمكة العمياء» قادرة على رؤية الضوء

المصدر: دبي ـــ البيان

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تعتبر أسماك الكهف العمياء نادرة، ويصعب دراستها، إلا أن بحثاً جديداً أظهر أن هذه السمكة لديها قدرة غير متوقعة على رؤية الضوء.

عملت عالمة الأحياء البحرية بجامعة لندن إنجا ستيندال وزملاؤها، على عينة من أنسجة أسماك الكهف العمياء، من ثلاثة كهوف منعزلة.

واكتشفوا أن السمكة رغم كونها عمياء إلا أن خلاياها يمكنها اكتشاف الضوء، وتدخلها في ساعاتها البيولوجية في دورة الضوء والظلام، لكن الباحثة البريطانية توضح أن «الكشف عن الضوء غير المرئي يتم الاحتفاظ به على مستوى الخلية الأساسي، رغم أن خلايا أسماك الكهف لم تستجب بقوة مثل تلك الخلايا من الأسماك السطحية».