راكبة تهبط بالطائرة بعد مرض الطيار

المصدر: بوسطن ـــ أب

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أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسافرة على متن طائرة صغيرة تولت القيادة، ونفذت هبوطاً اضطرارياً في جزيرة ماساتشوستس، يوم السبت، بعد أن تعرض الطيار لحالة صحية طارئة.



حدث الهبوط الاضطراري قرب مطار مارثا فينيارد في ويست تيسبري بولاية ماساتشوستس.



وذكرت شرطة ولاية ماساتشوستس أن الطيار وهو رجل يبلغ من العمر 79 عاماً تعرض لحالة طارئة أثناء اقترابه من وجهته الأخيرة.

وقالت الشرطة إن الحادث «أسفر عن هبوط عنيف خارج المدرج وهو ما أدى لكسر الجناح الأيسر للطائرة من المنتصف». ولم تذكر السلطات اسم أي من الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة، وقالت: إنه تم نقلهما إلى المستشفى. ونقل الطيار جواً إلى مستشفى بوسطن في حالة خطيرة تهدد حياته.

وأفادت الشرطة بأن الراكبة لم تصب بأذى وخرجت من مستشفى محلي.



وكانت الطائرة بايبر ميريديان 2006 قد غادرت من مقاطعة ويستتشستر بنيويورك في وقت سابق بعد ظهر السبت. وقالت الشرطة: إن الطيار والراكبة من سكان ولاية كونيتيكت. تجري شرطة الولاية وإدارة الطيران الفيدرالي تحقيقاً في الحادث.