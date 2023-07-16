العلاج بالموسيقى يثبت نجاعته

المصدر: (دبي - البيان)

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رصدت ورقة بحثية نشرت أخيراً في مجلة الطب التكاملي والتكميلي، نجاعة برنامج العلاج بالموسيقى في 10 مستشفيات جامعية أمريكية، وتعد هذه الدراسة أكبر دراسة قائمة على الملاحظة لممارسة العلاج بالموسيقى الطبية حتى الآن، وعلى عكس برامج العلاج بالموسيقى الأخرى، التي قد تقتصر على وحدات معينة داخل مستشفى، فإن هذا البرنامج مدمج في أنظمة المستشفيات الجامعية بأكملها، ويخدم المرضى في وحدات طبية، مثل: الجراحة العامة، والعناية المركزة، ووحدات الأورام المتخصصة، بالإضافة إلى وحدة زرع الخلايا الجذعية، ووحدات علاج «كوفيد 19».