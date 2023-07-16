تطبيقات الوسائط الاجتماعية تستنفد بطاريات الهواتف

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف خبراء أن تطبيقات الوسائط الاجتماعية وخدمات البث وبعض الألعاب من بين أسوأ العوامل التي تؤدي إلى استنزاف بطارية الهاتف، وفق «ديلي ميل».

ووفقاً لخبراء التكنولوجيا في «ديكلوتر»، وهو موقع إلكتروني للتداول التكنولوجي، فإن التطبيقات الأكثر ضرراً لبطارية هاتفك الذكي هي التطبيقات التي تعمل باستمرار في الخلفية - حتى عندما لا يتم استخدامها بنشاط.

ويحذر الخبراء من أن «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تويتر» و«سناب تشات» و«تيك توك»، من أكثر التطبيقات استنزافاً، حيث يمكن للتطبيقات الوصول إلى موقعك والميكروفون والكاميرا وجهات الاتصال الخاصة بك في جميع الأوقات.

ويأتي ذلك بعد أن اشتكى المستخدمون من أن تطبيق «ميتا» الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي، الذي حطم الأرقام القياسية من خلال حصد أكثر من 109 ملايين مستخدم منذ إطلاقه الأسبوع الماضي، كان «يقتل بطارية هواتفهم بسرعة البرق». وشملت قائمة التطبيقات المستنزفة لبطارية الهاتف، تطبيقات مثل: «سبوتفلاي» و«نيتفلكس» و«أمازون» و«أوبر».