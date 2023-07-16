المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء جامعة أوتاغو في نيوزيلندا زهرة تخفض مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون داء السكري، وفق «لينتا. رو».

وتشير مجلة «لايف ماتابوليزم» إلى أن العلماء اختبروا في تجربة سريرية عشوائية ومضبوطة ومتقاطعة استمرت ثماني سنوات، ثلاثة مركبات مستخلصة من بتلات زهرة الداليا، على أشخاص يعانون مقدمات أو يعانون النوع الثاني من داء السكري.

واتضح للعلماء أن الجزيئة النباتية المشتقة من مستخلص الداليا تنظم مستوى السكر في دم الأشخاص الذين يعانون داء السكري.