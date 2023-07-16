فيديو .. دفن قبل 200 عام .. رجل يعثر على الكنز العظيم

المصدر: وكالات

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عثر رجل على كنز ثمين وصف بـ"كنز كنتاكي العظيم" وهو عبارة عن مئات القطع الذهبية الأمريكية، بالإضافة إلى حفنة من العملات الفضية والتي يعود تاريخها إلى الفترة ما بين 1840 و1863.

وفقا لشركة "نوميسماتيك غارانتي" فإن الكنز يتضمن عملات "ليبرتي" النادرة، التي تم التداول بها ما قبل عام 1907.

يشاع أن العديد من الأثرياء، في وقت الحرب، قد دفنوا مبالغ ضخمة من المال لمنع سرقتها من قبل جنود "الكونفدرالية"، بحسب وكالة سبوتنيك.

قال ريان ماكنوت، عالم آثار الصراع في جامعة جورجيا الجنوبية: "إن العديد من الأمريكيين المتضررين من الحرب الأهلية أصبحوا من ذوي الخبرة في إخفاء البضائع والأشياء الثمينة".