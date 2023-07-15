تقنية ثلاثية الأبعاد للعلاج المناعي للسرطان

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

طور فريق علمي تقنية طباعة حيوية ثلاثية الأبعاد قادرة على القضاء على الخلايا السرطانية باستخدام وظيفة الخلايا المناعية أول مرة، وفق «ميديكال إكسبريس».

وبالبحث المشترك مع المعهد الكوري للآلات والمواد، طور المعهد الكوري لبحوث العلوم البيولوجية، تقنية طباعة حيوية ثلاثية الأبعاد باستخدام الخلايا القاتلة الطبيعية، طريقة جديدة في العلاج المناعي للسرطان.

ووفقاً لنتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة «بحوث المواد الحيوية»، يساعد السماح للهلاميات المائية المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد بتغليف الخلايا القاتلة الطبيعية، على منع فقدان الخلايا القاتلة الطبيعية ويمكّنها من العودة إلى الخلايا السرطانية. ويتم إطلاق الخلايا القاتلة الطبيعية التي تحتفظ بقدرة الخلية على البقاء بعد فترة زمنية معينة، ما يسمح بأداء وظائف المناعة.

وعلى الرغم من أن الخلايا القاتلة الطبيعية تستخدم عموماً في العلاج المناعي، إلا أن طريقة حقن الخلايا القاتلة الطبيعية في الوريد لم تظهر نتائج فعالة في التجارب السريرية؛ وذلك لأن الخلايا القاتلة الطبيعية تفشل في استهداف الأورام الصلبة.