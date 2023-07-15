«الكيتامين» علاج ناجع للاكتئاب الحاد

المصدر: (دبي - البيان)

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في بحث نُشر بالمجلة البريطانية للطب النفسي، وجد الباحثون بقيادة جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني ومعهد بلاك دوج التابع لها، أنَّ أكثر من واحد من كل خمسة مشاركين حققوا هدوءاً كاملاً من أعراضهم من الاكتئاب الحاد بعد شهر من الحقن بـ«الكيتامين» كل أسبوعين، بينما حصل ثلثهم على العلاج. تتحسن الأعراض بنسبة لا تقل عن %50.

يقول الباحث الرئيسي البروفيسور كولين لو: «وجدنا في هذه التجربة، أنَّ الكيتامين أفضل من الدواء الوهمي، حيث أفاد %20 بأنهم لم يعد لديهم اكتئاب مقاوم للعلاج، مقارنة بـ%2 فقط في مجموعة الدواء الوهمي».