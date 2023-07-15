إغلاق موقع أكروبوليس اليوناني جراء موجة حر حارقة

المصدر: د ب ا

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أكدت وكالة الفضاء الأوروبية أن موجة حر شديدة تجتاح مختلف أنحاء أوروبا، مع تعرض بعض المناطق لدرجات حرارة من المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

وأغلق موقع أكروبوليس أشهر المعابد اليونانية القديمة في العاصمة اليونانية أثينا أبوابه أمام السياح أمس الجمعة بين فترة الظهر (09.00 بتوقيت غرينتش) والساعة الخامسة بعد الظهر بسبب الحر الشديد.

وفي الصباح، تعرضت احدى السائحات لضربة شمس خفيفة، أثناء زيارتها لموقع أكروبوليس، المعلم الأثري الشهير في أثينا. وجرى نقلها إلى المستشفى، لكن لم تكن حالتها خطيرة، حسبما أفادت أجهزة الطوارئ.

وعمت أجواء مشابهة قبرص. وذكر راديو الجزيرة أن موازين الحرارة في العاصمة نيقوسيا بلغت قراءتها 43 درجة مئوية.

وفي اليونان، جرى منع عمال تسليم طلبات البيتزا وخدمات التوصيل الأخرى من الخروج إلى الشوارع خلال ساعة الغذاء التي سادت خلالها أجواء حارة.

إضافة إلى ذلك، فتحت المدن والبلديات في أنحاء اليونان، المباني المكيفة الهواء أمام المواطنين للالتجاء إليها، هربا من موجة الحر الحارقة.

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية في أثينا، لا يوجد مؤشر على انخفاض درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية، وهي درجة الحرارة المعتادة في ذلك الوقت من العام.

ولا يلوح في الأفق بالنسبة لإيطاليا، انخفاض في الحرارة، بعد موجة الحر هذا الأسبوع والتي أُطلق عليها موجة حر "سيربيروس"، والتي سميت على اسم الوحش ذي الرؤوس الثلاثة الذي يظهر في جحيم ملحمة دانتي. وقال خبراء الأرصاد إن الطقس سيكون أشد حرا الأسبوع المقبل.

وستتعرض أجزاء من ألمانيا لموجة حر شديدة غدا السبت. ووفقا لخدمة الطقس الألمانية "دي دبليو دي"، سترتفع درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية و37 درجة مئوية في مناطق شرق وجنوب البلاد.

وعزا خبراء ذلك إلى تغير المناخ.