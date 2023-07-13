دبي .. جدول حافل بالفعاليات حتى سبتمبر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن جدول فعاليات دبي - المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة - عن مجموعة من الأنشطة الموسيقية الحية والثقافية والرياضية والترفيهية والتي تنطلق في مختلف أنحاء المدينة في الفترة من يوليو الجاري إلى سبتمبر المقبل.

وتتنوع الفعاليات، التي تشهدها إمارة دبي في هذه الفترة بين أنشطة "مفاجآت صيف دبي" والفعاليات الثقافية مثل "ذا سيلف درايف لافتر فاكتوري" والعروض الموسيقية مثل حفلات "بيت ذا هيت دبي" وغيرها من التجارب التي تضمن للجميع قضاء تجارب ممتعة واستثنائية في دبي.

وتستضيف مسارح "ذا أجندا" في مدينة دبي للإعلام هذا الصيف ست حفلات موسيقية بمشاركة نخبة من أبرز فناني المنطقة في إطار فعاليات "بيت ذا هيت دبي 2023" وذلك اعتباراً من 15 يوليو الجاري.

وتقدم فنانة الكوميديا الأيرلندية جوان ماكنالي عرضا على خشبة مسرح "ذا أجندا" في مدينة دبي للإعلام يوم 2 سبتمبر المقبل، فيما تحيي النجمة الهندية آشا بهوسيل حفل مميز في "كوكاكولا أرينا" بدبي يوم 8 سبتمبر المقبل .

وتمنح دبي الفرصة لمحبي الموسيقى فرصة الاستمتاع بحفل" Fantastic 4 "الذي يقدمه أفضل أربعة مشاركين في برنامج المواهب "إينديان أيدول" خلال حفل مباشر تستضيفه "ذا أجندا" في 9 سبتمبر المقبل.

وتضم أجندة الفعاليات الموسيقية حفلاً موسيقياً مستوحى من تسعينات القرن الماضي تقدمه فرقتا البوب البريطانيتان " A1 "و"911"في أمسية مباشرة على مسرح "ذا أجندا" في 22 سبتمبر المقبل .

كما تقام مجموعة من العروض الترفيهية الكوميدية في مواقع مختلفة بدبي بما فيها فندق "موڤنبيك" شاطئ جميرا يومي 21 و22 يوليو الجاري وفندق "هايد في بيزنس باي" في 27 يوليو الجاري وفندق "دوكس ذا بالم" في 29 يوليو الجاري بمشاركة مجموعة من نجوم الكوميديا.

وتستمر فعاليات "مفاجآت صيف دبي" حتى 3 سبتمبر المقبل لتقدم للجمهور محموعة من الأنشطة والعروض الترفيهية والترويجية الممتعة وتجارب التسوق إلى جانب باقة واسعة من خيارات المأكولات.

ويمكن للعائلات خوض تجربة ممتعة مع أطفالهم في "عالم مدهش" الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي ويعد أحد أهم وأكبر الوجهات الصيفية التعليمية والترفيهية الداخلية في المنطقة ويستمر حتى 27 أغسطس المقبل.

كما يمكن للجمهور الاستمتاع بفعاليات الدورة الثالثة عشرة لـ "عالم دبي للرياضة" التي انطلقت في الأول من يونيو الماضي وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل في قاعات زعبيل 3 و4 و5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي حيث صمم هذا الموقع المكيف الأكبر من نوعه في المنطقة ليلائم جميع المهارات ومستويات القدرات البدنية عبر استئجار أي من ملاعب كرة القدم أو السلة أو الريشة أو التنس لعقد مباريات ودية مع الأصدقاء أو الإنضمام إلى إحدى الأكاديميات الرياضية التي ستمنح المشاركين الفرصة لتحسين مهاراتهم وقدراتهم البدنية.

كما تتاح الفرصة لجميع السيدات للمشاركة في "تحدي دبي لجري السيدات" في 30 سبتمبر المقبل بمدينة "إكسبو دبي" حيث يمكنهن خوض تجربة رياضية مميزة واختبار لياقتهن البدنية وقدرتهن على التحمل.