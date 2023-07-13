هيكلان عظميان لديناصورين في مزاد

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

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يُطرح في مزاد بنيويورك هيكلان عظميان لديناصورين أُعيد جمعهما، أحدهما لتيروصور والثاني لنوع نادر من البليزوصورات، على ما أعلنت دار «سوذبيز» الثلاثاء. ويُطرح «نيسي» الذي سُمي تيمناً بوحش بحيرة لوك نيس الاسكتلندية الشهير، بسعر يراوح بين 600 و800 ألف دولار.

وسبق أن بيع لقاء 456 ألف يورو في باريس عام 2010 ضمن مزاد من تنظيم دار «سوذبيز». وكان آنذاك ضمن مجموعة قديمة لمتحف ألماني خاص. وأوضحت رئيسة قسم العلوم في «سوذبيز» كاساندرا هوتون أنّ الهيكل العظمي المُكتشَف عام 1990 في غلوسيسترشاير كان «كاملاً بنسبة 75% تقريباً»، وهي نسبة «استثنائية».