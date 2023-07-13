المصدر: (دبي - البيان)

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قد يكون عمر الكون ضعف التقديرات الحالية، وفقاً لدراسة جديدة تلقي الضوء على «المجرات المبكرة المستحيلة» التي رصدها تلسكوب جيمس ويب الفضائي التي تبدو في حالة تطور متقدمة، وفق «إندبندنت». وقدمت دراسة حديثة نُشرت الأسبوع الماضي في مجلة «الإخطارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية»، تفسيراً جديداً للمستوى المتقدم من التطور والكتلة في المجرات القديمة.

ويقول البروفيسور راجيندرا غوبتا من جامعة أوتاوا في كندا: «إن نموذجنا المبتكر حديثاً يمد وقت تشكل المجرة بعدة مليارات من السنين، ما يجعل عمر الكون 26.7 مليار سنة، وليس 13.7 كما كان مقدراً سابقاً».