ظاهرة غريبة.. تحول لسانه للأخضر ونبت عليه الشعر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في ظاهرة غريبة وصادمة في آن، تحول لسان رجل في ولاية أوهايو الأمريكية إلى اللون الأخضر ونبت عليه الشعر، بسبب تدخين السجائر أثناء تعاطي المضادات الحيوية، وفق «نيويورك بوست». وتم نشر دراسة تفصيلية عن الموضوع في «مجلة نيو إنغلاند الطبية».

ووفقاً للنشر البحثي، أبلغ مدخن مجهول يبلغ من العمر 64 عاماً، الطبيب بعد عدة أسابيع من تناوله المضاد والتدخين في الآن ذاته، بتغير لون لسانه وظهور شعر خفيف عليه. وشخص الأطباء حالته بأنها «طبقة غير طبيعية» من خلايا الجلد التي تتشكل على اللسان عندما تتضخم الحليمات الخيطية، وهي نتوءات مخروطية صغيرة تحتوي على براعم التذوق، ويتغير لونها بسبب تراكم البكتيريا.

ويضفي عليها هذا مظهر الشعر، الذي يمكن أن ينمو إلى ما يقرب من بوصة واحدة إذا لم يتم كشط اللسان بانتظام.

وكتبت الأكاديمية الأمريكية لطب الفم: «قد يظهر اللسان المشعر باللون البني أو الأبيض أو الأخضر أو الوردي، اعتماداً على السبب المحدد وعوامل أخرى، مثل غسول الفم أو حتى الحلوى».