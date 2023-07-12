سرقة فيلا الإعلامي المصري توفيق عكاشة

المصدر: البيان

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تعرضت فيلا الإعلامي المصري توفيق عكاشة بأكتوبر للسرقة أثناء وجوده في الساحل الشمالي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغا من الإعلامي توفيق عكاشة، يفيد بتعرضه للسرقة.

وأوضح عكاشة في بلاغه أنه عقب عودته من الساحل الشمالي، وجد خزنة خاصة بمنزله مفتوحة بمفتاح كان موجوداً داخل حقيبة صغيرة، ليكتشف سرقة مبلغ 3 آلاف دولار و6 ساعات، مع غياب آثار عنف بمداخل ومخارج الفيلا.

ووفق موقع "القاهرة 24"، أشار توفيق عكاشة، إلى تعرضه لسرقة جميع محتويات الفيلا المملوكة له، حيث قال: "كل محتويات الفيلا اتسرقت وبحرر محضر حاليا".

