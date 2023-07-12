حاسبة تقيّم تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدر آلة حاسبة جديدة للذكاء الاصطناعي حجم العمل، الذي تم تجهيز الذكاء الاصطناعي به للتعامل معه، وذلك من خلال الإجابة عن ستة أسئلة حول طبيعة الوظيفة، لتأتي النتيجة على شكل نسبة مئوية تحدد مدى الخطر، الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على الوظيفة.

تحتوي الآلة الحاسبة على 26 مهنة مختلفة للاختيار من بينها، بما في ذلك المحاسبة، والعمل الإداري، والاستشارات، والهندسة، والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات، والقانون، والتسويق، وإدارة البرامج والمشاريع، والعقارات، والمبيعات، والدعم.

وتطالب الحاسبة، من خلال الأسئلة القليلة تقييم مقدار استخدام مهام الوظيفة لمهارات غير مناسبة للذكاء الاصطناعي: الحدس أو المشاعر، وتعتمد بعض الأدوار بشكل كبير على أشياء مثل التعاطف والاستماع إلى «الشعور الغريزي».

بعد ذلك، كم عدد المهام التي يمكن أن تؤدي إلى «فشل خطير» على مستوى العمل أو المستوى التنظيمي إذا لم يتم القيام بها بشكل صحيح؛ فكلما زادت المخاطر، زادت أهمية أن يكون الإنسان هو من يتخذ تلك القرارات.