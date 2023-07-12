رصد «مرآة عملاقة في الفضاء»

المصدر: (واشنطن -رويترز)

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رصد باحثون كوكباً غريباً خارج المجموعة الشمسية، شديد الحرارة وأكبر قليلاً من نبتون، يدور حول نجم شبيه بالشمس كل 19 ساعة وتلفه على ما يبدو سحب معدنية تعكس معظم الضوء الساقط عليه إلى الفضاء. وقال جيمس جينكينز عالم الفلك، والمشارك في إعداد البحث الذي نُشر في دورية (أسترونومي اند أستروفيزيكس) «إنه مرآة عملاقة في الفضاء».

وأضاف أن ذلك الكوكب يعكس نحو 80 بالمئة من الضوء الساقط عليه، مما يجعله أكثر الأجسام العاكسة المعروفة في الكون. يسمى الكوكب (إل. تي. تي 9779 بي)، ويقع هو ونجمه في مجرة درب التبانة على بعد 264 سنة ضوئية تقريباً من الأرض.