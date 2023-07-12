تايتان.. 48 ثانية من الرعب قبل الكارثة

المصدر: البيان

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قدم خبير إسباني تفسيراً جديداً للحظات الأخيرة لركاب الغواصة تايتان وكشف عن الـ 48 ثانية الفاصلة التي انفجرت بعدها الغواصة.

وقال خوسيه لويس مارتين بحسب مجلة Le Point الفرنسية كانت اللحظة الأخيرة قبل الانفجار أشبه بـ "فيلم رعب".

ووفق حسابات خوسيه، فإن الغواصة كانت ستبدأ هبوطها "دون وقوع حوادث وفي مستوى أفقي حتى تصل إلى عمق يقارب 1700 متر، لكن في ذلك الوقت، حدث عطل كهربائي "، والذي كان من شأنه تعطيل المحرك والدفع، وكان من شأنه أن يتسبب في سقوط تيتان بمقدار 900 متر ،" مثل السهم ، عموديًا ". وأفادت الأنباء أن الغواصة فقدت الاتصال بالسفينة الكندية بولار برنس أثناء انقطاع التيار الكهربائي .

وقال خوسيه إن سبب هذا الهبوط الحاد هو وزن الركاب، "مع عدم وجود قوة الدفع ، تسبب وزن الركاب (حوالي 400 كجم) ، والتي كانت مركزة في الجزء الأمامي بالقرب من" النافذة "، في زعزعة الاستقرار الطولي". حيث كانوا "يتراكمون فوق بعضهم البعض" ، لكنهم كانوا واعين، و"من الصعب الحصول على فكرة عما مروا به في ذلك الوقت"، وخلال هذه اللحظات، لم يكن الطيار قادرًا على المناورة أو تنشيط رافعة الطوارئ التي كانت ستطلق فجأة ثقل الرصاص.

وأضاف خوسيه عندما سقطت الغواصة، كان من الممكن أن يتعرض هيكلها لزيادة مفاجئة في الضغط بشكل ملموس، ومن ثم دمرت الغواصة في غضون ثوان قليلة، لأنها انتقلت من ضغط معين إلى ضغط أعلى بكثير وأن انفجار الغواصة حدث بين 48 و 71 ثانية ، بعد فقدان الاتصال.

ويوضح الخبير: "كان الانفجار الداخلي بمثابة انفجار بالون" بحسب حسابات الخبير حيث أخذ في الاعتبار وزن تيتان، والدفع ، والكتلة ، والتسارع ، وسرعة سقوط جسم حر في الماء ، ومعامل الاحتكاك الذي يمارسه الماء على نفس الجسم الساقط".

يذكر أنه في 18 يونيو الفائت، اختفى طاقم الغواصة السياحية "تيتان" أثناء نزولها إلى حطام السفينة "تيتانيك"، وعلى متنها رئيس الشركة المنظمة للرحلة، ستوكتون راش، والمليونير شاهزادا داود من أصل باكستاني وابنه سليمان، فضلاً عن الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، والمستكشف الفرنسي، بول هنري نارجوليه.

ولاحقاً تم الإعلان عن انفجارها في أعماق المحيط الأطلسي ومقتل جميع ركابها، فيما تم انتشال حطامها وفتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث الكارثي.

وكان الصحفي أرني وايزمان ، رئيس تحرير ترافل ويكلي ، أمضى 8 أيام على متن السفينة بولار برنس ، سفينة دعم تيتان ، في مايو الماضي ، وتحدث مع خبراء بمن فيهم المستكشف الفرنسي الذي زار حطام تيتانيك عدة مرات من قبل.

ولم يتمكن الصحفي من اللحاق بالرحلة لأنه تم إلغاؤها في ذلك الوقت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال الصحفي: إن الركاب تلقوا تدريبات فقط على كيفية "النزول إلى الأسفل والصعود” وتم إعطاؤهم “بدلة وبعض الجوارب الدافئة".

وحول حديثه مع الخبير الفرنسي الراحل ، أشار إلى أنه قال له ضاحكًا: "إذا كانت هناك مشكلة هيكلية، فسنموت جميعًا قبل أن نعرفها".



