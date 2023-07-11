غرانيت على الجانب البعيد من القمر

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء تكويناً كبيراً من الغرانيت المشع تحت سطح الجانب البعيد من القمر.

وأوضح العلماء في ورقة بحثية جديدة، أن هذا التكوين الصخري غير المتوقع قد يقدم بعض الأدلة حول تاريخ القمر الطويل حسب «روسيا اليوم».

وافترض العلماء في الورقة البحثية التي نُشرت هذا الأسبوع في مجلة Nature، أن وجود الغرانيت تحت السطحي يشير إلى أن الجانب البعيد من القمر الذي لم تتم دراسته كثيراً.

والذي لا يواجه الأرض على الإطلاق، كان يضم بركاناً واحداً أو عدة براكين اندلعت منذ نحو 3.5 مليارات سنة في وقت مبكر من تاريخ القمر. وقد عثر على الغرانيت تحت بنية بركانية مشتبه بها على سطح القمر تسمى «كومبتون-بيلكوفيتش».