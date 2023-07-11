موجة حر شديدة تضرب جنوب الولايات المتحدة

المصدر: أ ف ب

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رومان فونسغريف سيتعرض أكثر من 50 مليون اميركي لموجة حر شديدة هذا الأسبوع تمتد من كاليفورنيا حتى تكساس وفلوريدا حيث تتصاعد موجة الحر عبر جنوب الولايات المتحدة.

حذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية من وجود كتلة من الهواء الساخن فوق ولايات الصحراء الجنوبية الغربية ، حيث تتعرض أجزاء من أريزونا ونيفادا ونيو مكسيكو لارتفاع درجات حرارة قد يصل إلى ما فوق 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية).

كما أصدرت الدائرة تحذيرات شديدة من الحرارة في المناطق الجنوبية والوسطى من ولاية كاليفورنيا ، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 112 درجة فهرنهايت في أجزاء من مقاطعة لوس أنجلوس بعد يوم الثلاثاء.

في لاس فيغاس، حذرت دائرة الأرصاد من أن "الحرارة هي القاتل الأول المتعلق بالطقس" داعية الناس إلى شرب المياه و"الغاء الانشطة الخارجية في الفترة بين 10 صباحا حتى الرابعة بعد الظهر".

وأكدت الدائرة أن "هذا المستوى من الحرارة الشديدة (..) مع القليل او بدون راحة سيؤثر على كل شخص بدون تبريد فعال أو ترطيب كاف".

تأتي هذه التحذيرات بعد تسجيل درجات حرارة قياسية لثلاثة أيام الاسبوع الماضي، استنادا إلى معلومات أولية.

وصل منحنى متوسط درجة الحرارة عالميا في 6 يوليو الى 17,23 درجة مئوية، وفقا لموقع موقع "كلايمت ريأنالايزر" الالكتروني التابع لجامعة مين والذي يتيح رؤية منحنى لمتوسط درجة الحرارة عالمياً لكل يوم من أيام السنة منذ العام 1979.

يحذر علماء المناخ من تأثير الاحتباس الحراري ويحذرون من أن عام 2023 في طريقه ليصبح الأكثر حرا منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.

ارقام قياسية

ففي تكساس، التي تمر بما وصف بأنه "قبة حرارية" طويلة، يحبس فيها الهواء الدافئ في الغلاف الجوي مثل فرن الحمل الحراري ، حطمت مدينة إل باسو الحدودية الرقم القياسي لأكثر أيام متتابعة من درجة حرارة 37,7 مئوية مع 24 يوما متتاليا، بحسب خدمات الارصاد المحلية.

وأصبحت موجة الحر في اريزونا حاليا ""واحدة من أطول الموجات ، إن لم تكن الأطول" التي تم قياسها في المدينة ، وفقًا للفرع المحلي من خدمة الأرصاد في فينيكس.

وقامت المنظمات الاغاثية في توسون التي تبعد نحو ساعتين عن فينيكس بتوزيع الثلج وزجاجات المياه وغيرها من المشروبات وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

ويبرز أيضا خطر الجفاف وهو أحد المخاطر الرئيسية في الصيف في الولايات المتحدة.

والاسبوع الماضي، توفي رجل في وادي الموت في كاليفورنيا فيما قالت السلطات إنه على الأرجح مرتبط بدرجات الحرارة. وكان اطاران في سيارته مثقوبين وتوقف التكييف عن العمل.

وتحذر السلطات في كاليفورنيا أيضا من الفيضانات المفاجئة حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى ذوبان الكتل الثلجية السميكة التي سقطت على جبال سييرا نيفادا الشتاء الماضي على مدار عواصف شديدة.

وتم أيضا اصدار تحذير من الحرارة الشديدة في جنوب فلوريدا حول ميامي حتى يوم الأربعاء.

اما في شمال شرق الولايات المتحدة، فقضى شخص واحد على الأقل جراء أمطار غزيرة وفيضانات متواصلة الاثنين.

صدرت تحذيرات من فيضانات في ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت وبنسلفانيا وماساتشوستس وفيرمونت، ونبّهت مصلحة الأرصاد الجوية الى أن هذه الفيضانات قد تكون "مميتة".

وأظهرت بيانات أولية نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة الاثنين أن الأسبوع الأول من شهر تموز/يوليو هو أشد الأسابيع حرا على الإطلاق.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان "شهد العالم للتو الأسبوع الأشد حرا على الإطلاق، وفق بيانات أولية"، بعدما تسبب تغيّر المناخ والمراحل الأولى من ظاهرة إل نينيو في أن يكون شهر يونيو الماضي الأشد حرا على الإطلاق.