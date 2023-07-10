أردنيون يشيعون مصرياً عاش بينهم وحيداً 40 عاماً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

الموت يجلي حقيقة الدنيا، ويقف الإنسان أمامه في لحظات صدق نادرة تكسر كل الأغلال التي تكبل الإنسان من غربة وجهل وانشغال.

في الأردن توفي يوم الخميس الماضي، عامل مصري يدعى عادل صدقي محمد شندي، من محافظة المنصورة في مصر، هاجر للعمل في الأردن واستقر بها منذ نحو 40 عاماً.

رغم غربته، اجتذبت جنازة الراحل الذي عاش وحيداً في محافظة مادبا، وعثر عليه ميتاً في مسكنه، مئات المشيعين الذين ازدحموا لتشييع جثمانه، على رأسهم رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، رئيس مجلس محافظة مادبا محمد أبو ركبة.

وأوعز رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح بإعفاء ذوي الراحل من كافة الرسوم المترتبة على مراسم الدفن والتحضيرات وكافة تجهيزات المقبرة، بعد أن حالت الظروف دون نقل جثمان الراحل إلى ذويه في مصر، كما شارك في مراسم الدفن .

ونقل رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح تعازيه وأبناء مأدبا إلى ذوي المرحوم، مقدماً أرقى مشاعر المواساة والتعازي لذويه، حسب "العربية نت".