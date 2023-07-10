المريخ وقلب الأسد .. مصر تشهد ظاهرة فلكية اليوم

المصدر: البيان

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تشهد مصر يوم غد الاثنين، ظاهرة فلكية جديدة، تتمثل باقتران كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع النجم ريغولس Regulus (قلب الأسد).

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وعضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، على حسابه في "فيسبوك"، تفاصيل هذه الظاهرة الفلكية، وفقا للقاهرة 24.

وبيّن أشرف تادرس أن النجم ريغولس هو ألمع نجوم برج الأسد على الإطلاق، حيث يعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما، مضيفا أن "كتلته تبلغ 3.5 ضعف كتلة الشمس، ويبعد عنا حوالي 79 سنة ضوئية".

وأكمل أنه "يمكن رؤية هذا الاقتران بعد غروب الشمس مباشرة باتجاه الغرب وحتى بدء غروب المشهد في الـ10:15 مساء تقريبا".