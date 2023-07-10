حفل موسيقي تحت الماء لحماية الشعاب المرجانية

المصدر: دبي ــــــ البيان

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استمع المئات من الغواصين والسباحين إلى حفل موسيقي تحت الماء دعا إلى حماية الشعاب المرجانية في فلوريدا كيز.

وأقيم الحفل الموسيقي تحت الماء في لاور كيز، أول من أمس، وسلط الضوء أيضاً على الغوص الصديق للبيئة، في Looe Key Reef، وهي منطقة من محمية «فلوريدا كيز» البحرية الوطنية الواقعة على بعد حوالي 6 أميال (10 كيلومترات) جنوب بيج باين كي، حسب ما ذكر موقع «24 الإلكتروني».

وتم إنشاء المحمية في عام 1990، وهي تحمي 3800 ميل مربع (9800 كيلومتر مربع) من المياه بما في ذلك الحاجز المرجاني الذي يوازي سلسلة الجزر التي يبلغ طولها 125 ميلاً (201 كيلومتر).

وسبح المشاركون بين الحياة البحرية الملونة والتكوينات المرجانية في Looe Key، أثناء الاستماع إلى الموسيقى التي تبثها محطة إذاعية محلية، وكانت الموسيقى تتناقل تحت سطح البحر من خلال مكبرات صوت مقاومة للماء.

وتضمنت قائمة التشغيل أغنية «Yellow Submarine» لفرقة البيتلز، و«Fins» لجيمي بافيت وأغنية من «The Little Mermaid»، وتخللت الأغاني رسائل توعية للغواصين حول طرق تقليل التأثيرات البيئية على الشعاب المرجانية في العالم، والتي أدى تنوعها البيولوجي الغني إلى تسميتها بالغابات المطيرة للبحر.