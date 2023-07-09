مقتل وإصابة 16 شخصاً بحادث سير في شيكاغو

المصدر: أ ب

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أعلنت السلطات الأمريكية أن سيارة دفع رباعي تسير في الاتجاه الخطأ على طريق بحيرة شيكاغو اصطدمت بحافلة نقل عام صباح الأحد، ما أسفر عن مقتل أحد ركاب السيارة وإصابة 15 آخرين.

أوضح بيان الشرطة أن الحادث وقع في الساعة السادسة صباحا بالقرب من حي كينوود بالمدينة.

ذكر البيان أن إحدى ركاب السيارة، التي اشتعلت فيها النيران بعد الحادث، توفيت في المستشفى، بينما نُقل السائق وراكبة أخرى إلى المستشفى في حالة حرجة.

نقلت قناة دبليو إل إس تي في عن مسؤولي الإطفاء في شيكاغو قولهم إن سائق الحافلة و12 راكبا نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة في حالة جيدة. وقال مسؤولو الإطفاء إن سبعة أشخاص آخرين رفضوا العلاج في مكان الحادث.