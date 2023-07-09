اكتشاف نوع جديد من الضفادع في البيرو

المصدر: (ليما - أ ف ب)

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اكتشف فريق علمي نوعاً جديداً من الضفادع يُسمّى بـ«أوستيوسيفالس فاسكيزي»، في محمية داخل غابة مركزية في البيرو، على ما أفادت الهيئة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية من الدولة (سيرنانب).

وأشارت الهيئة في بيان إلى أنّ «متنزه ياناشاغا شيميلن الوطني الواقع في منطقة باسكو شهد اكتشافاً علمياً حديثاً يتمثل في العثور على نوع جديد من الضفادع». ويتميز هذا النوع من الضفادع بظهر شوكي فيما ينتمي إلى سلالة «أوستيوسيفالس» التي تعيش في المتنزه الطبيعي الواقع على المنحدرات الشرقية لجبال الأنديز في البيرو، في حوض نهر الأمازون وسط غابة البيرو.