مزارع يخسر 61 ألف دولار بسبب علامة "الإعجاب"

المصدر: البيان

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ألزمت محكمة كندية مزارعاً بدفع تعويض بلغ 61 ألف دولار لشركة زراعية أرسلت له عقداً عبر الواتساب فرد عليها بعلامة الموافقة المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي .

فما هي تفاصيل هذه الواقعة غير المسبوقة في تاريخ الأحكام القضائية بكندا؟

وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن ما بدأ كنزاع عقد عادي في الريف الكندي، أسفر عن سابقة قانونية فريدة لعصر الإنترنت: يمثل الرمز التعبيري "الإعجاب" عقداً ملزماً قانوناً.

وحكمت قاضي محكمة ساسكاتشوان، تي جي كين، بأن إجابة المزارع عبر الرموز التعبيرية لعقد أرسلته تعاونية حبوب، يرقى بالفعل لاتفاق على شروط العقد.

وأمرت المحكمة المزارع بدفع 82200 دولار كندي (61 ألف دولار) كتعويض.

وقال كين إنه بفضل التكنولوجيا ، أصبحت الرموز التعبيرية عنصراً شائعاً في التواصل، وهو أمر سيتعين على النظام القانوني التعامل معه.

نشأ الحكم من نزاع بين المزارع ، كريس أشتر ، وتعاونية حبوب في جنوب غرب ساسكاتشوان.

خلال جائحة كوفيد -19 في عام 2020 ، توقفت تعاونية الحبوب عن إرسال مندوبي مبيعاتها للتعامل مع المزارعين وجهًا لوجه، وبدلاً من ذلك تعاملت مع العقود عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

ادعت التعاونية أن الطرفين أبرما عقد شراء مؤجل التسليم لـ 87 طنًا متريًا من الكتان في عام 2021 ، مع اتفاق لدفع 500 دولار أمريكي للطن.

وفقًا لسجلات المحكمة ، صاغ موظف تعاوني عقدًا أدرج "نوفمبر" كمدة التسليم، وقع عليه ، والتقط صورة له على هاتفه المحمول. ثم أرسلها إلى أشتر مع عبارة "الرجاء تأكيد عقد الكتان". ردًا على ذلك ، أرسل أشتر رسالة نصية تشير إلى رمز تعبيري هو علامة الموافقة "الإبهام الأعلى".

ومع ذلك ، لم تصل الحبوب أبدًا ، مما دفع الجمعية التعاونية إلى رفع دعوى لخرق العقد والإصرار على أن الرمز التعبيري (الإبهام للأعلى) يمثل اتفاقًا.

في شهادته ، رد أشتر بأنه لم يقصد أن يستخدم الرموز التعبيرية كتوقيع.

قال أشتر للمحكمة: "أؤكد أن رمز الإبهام لأعلى أكد ببساطة أنني تلقيت عقد الكتان. لم يكن هذا تأكيدًا على أنني وافقت على شروط عقد الكتان. لم يتم إرسال البنود والشروط الكاملة إليّ ، وأدركت أن العقد الكامل سيتبع عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني لمراجعته والتوقيع عليه".